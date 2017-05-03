В Камне-на-Оби мужик разгуливал по дороге с двумя топорами

В Камне-на-Оби мужчина прогуливался с двумя топорами в руках по одной из дорог города, пишут "Каменские известия".

Мужчина ходил по дороге без видимой цели и иногда останавливался посреди проезжей части. По ссылке можно посмотреть веселую версию задержания.



Прибывшие на место сотрудники полиции уговорили мужчину отдать топоры и доставили его в дежурную часть. Выяснилось, что подобный случай в биографии задержанного не единичный, в прошлый раз вместо топоров местный житель гулял с ножами в руках.



Мужчина был доставлен в психиатрическую больницу.