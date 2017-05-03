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Непростая дорожная ситуация сложилась в Барнауле утром в среду, 3 мая. По данным сервиса "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице наблюдаются семибалльные пробки.

Пробки образовались на улицах Гоголя, Молодежной и проспекте Строителей (скорость движения от пяти до 20 километров в час).

Частично стоят улица Северо-Западная и проспект Ленина в сторону центра (десять километров в час). Очень сложная ситуация на улицах Малахова и Попова, а также на Павловском тракте в сторону центра (скорость движения от пяти до десяти километров в час).

Пробка также наблюдается на небольшом участке улицы Власихинской (семь километров в час).