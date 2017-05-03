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58-летнего мужчину сбили сразу два автомобиля поздно вечером во вторник, 2 мая, на Павловском тракте в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.

Авария произошла в 23.18. Известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Там его сбил автомобиль "Ниссан", за рулем которого находился 37-летний водитель. Пешехода от удара отбросило на встречную полосу, где его снова сбил автомобиль "Хонда" под управлением 20-летнего водителя.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице.