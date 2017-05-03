Следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" после смерти ребенка в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

ЧП случилось 29 апреля 2017 года. Восьмилетнему мальчику резко стало плохо на тренировке по спортивному единоборству. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу. Но там, не приходя в сознание, скончался.

Предварительно, согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть несовершеннолетнего наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.