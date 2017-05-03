Следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" после смерти ребенка в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
ЧП случилось 29 апреля 2017 года. Восьмилетнему мальчику резко стало плохо на тренировке по спортивному единоборству. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу. Но там, не приходя в сознание, скончался.
Предварительно, согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть несовершеннолетнего наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.
Комментарии
Соболезнования родителям малыша.
Этот случай еще одно напоминание всем нам, что за прежде чем нагружать ребенка чем-то нужно полностью проверить его здоровье.
ужас
Оказание услуг, не отвечающих требованиям ....
Сейчас тренер по полной выхватит..., а по сути Правдофил прав! Родители хотят самореализоваться в детях. Таскают везде и по-максимуму а в результате(((
Думаю, наша беда в том, что ныне не принята мера профилактического осмотра здоровья ребенка, перед:
- принятием им решения и его родителями о совместимости его здоровья с избранным им видом спорта;
- проведения орг. спорт. комитета, об обязательном медицинском осмотре перед соревнованиями детей по единоборству.
Все спортивные секции обязать перед приемом детей принести справку о здоровье.
Себя обезопасят и родители будут внимательнее.
дочь на танцы ходит не первый год уже и каждый год справку носим от педиатра(без справки не пускают)Соболезнования родителям))