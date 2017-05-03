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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал "конструктивным" телефонный разговор президентов России и США, сообщает "Коммерсант".

По словам американского чиновника, разговор был "очень конструктивным". Также он подчеркнул, что было затронуто много тем.

Третий по счету телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом во вторник, 2 мая. Главы государств договорились провести первую личную встречу на полях июльского саммита G20 в Гамбурге, а до того продолжать поддерживать контакт по телефону.

Ранее сообщалось, что лидеры стран намерены обсудить ситуацию в Сирии.