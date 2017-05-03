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Российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии от пули снайпера, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Известно, что в арабской республике он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. В Минобороны уточнили, что во время занятия по боевой подготовке по сирийскому подразделению был открыт снайперский огонь.

В результате обстрела россиянин погиб от смертельного ранения. Алексея Бучельникова посмертно представили к государственной награде.