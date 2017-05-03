Фото: neweurope.eu
Российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии от пули снайпера, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Известно, что в арабской республике он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. В Минобороны уточнили, что во время занятия по боевой подготовке по сирийскому подразделению был открыт снайперский огонь.
В результате обстрела россиянин погиб от смертельного ранения. Алексея Бучельникова посмертно представили к государственной награде.
Комментарии
Жалко парня, надо туда наших снайперов послать, чтобы сидели в засаде и боевиков отстреливали
Надо туда не снайперов послать, а всех диванных желающих и всю власть развязавшую эту никому не нужную и бессмысленную войну.
Какой военный советник? ИХТАМНЕТ.
Погиб за Асада, и вовфкины амбиции
3.05.2017 09:54
- гость -
"Надо" у вас особоодаренных это ключевое слово! сидите на диванах желч плюете и вот это свое "надо", везде суете! выберете когда себе свою власть тогда и будете ее "посылать" куда хотите!
20 апреля Минобороны России подтвердило гибель в Сирии другого российского военного советника — майора Сергея Бордова. Как сообщало ведомство, он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск. В ведомстве тогда пояснили, что Бордов при нападении боевиков организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения.
По официальным данным, с момента военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/02/05/2017/5908d8019a7947186b3226b1?from=main
3.05.2017 10:00
дед
3.05.2017 09:54
- гость -
"Надо" у вас особоодаренных это ключевое слово! сидите на диванах желч плюете и вот это свое "надо", везде суете! выберете когда себе свою власть тогда и будете ее "посылать" куда хотите!
Не ссы через трусы стрый. время придёт выберем.
Какой военный советник? ИХТАМНЕТ.
Может натовский? ИХНАУКРАИНЕТОЖЕНЕТ
3.05.2017 10:00
дед
Не ссы через трусы стрый. время придёт выберем
Не ссы не выберете
"время придёт выберем." памперсы вы могете себе только выбрать, воен овальный!
3.05.2017 10:08
дед
Герои гибнут на посте,а не с мартышкой на масте-не?
Во, а че он там делал? Россия то вроде далеко.
Это же военные люди и для них это естественно гибнуть на поле брани, не стали же они не врачами ни учителями. Конечно жалко человека, но на то он и солдат и понимал наверняка это
3.05.2017 10:52
гость
Во, а че он там делал? Россия то вроде далеко.
Американцев дальность никогда не останавливала, а наши чем хуже?
3.05.2017 09:56
- гость -
Погиб за Асада, и вовфкины амбиции
За амбиции американских президентов тоже не мало гибли, такова судьба героев. А Асад тут причем также, как Нго Динь Зьем, до которого погибавшим американским солдатам было до фене. Учи матчасть студент
3.05.2017 11:03
гость
3.05.2017 10:52
гость
Во, а че он там делал? Россия то вроде далеко.
Американцев дальность никогда не останавливала, а наши чем хуже?
Пора уже заканчивать пацанские финты и мериться у кого больше, китайцы давно уже поняли, что лучший способ получить что угодно - это купить это! Вот Африку с Азией уже почти купили. Они-то отлично понимают, что это на много порядков проще, дешевле и надежнее, чем пытаться кого-то там завоёвывать.
Другими словами, если Вам нужны ресурсы - покупай. Если требуется самоутвердится - воюй.
3.05.2017 09:55
- гость -
Какой военный советник? ИХТАМНЕТ.
А кто говорит что ИХТАМНЕТ.....или тебе очень хочется, что было о чем погундеть, по моему никто и не скрывал что там несут службу советники, саперы, летчики, подразделения по охране баз...это все по ЦТ показывают, или ты из принципа "зомбоящик", по вашему, не смотришь.....