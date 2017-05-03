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Житель Тогульского района Алтайского края признан виновным в целом ряде преступлений, включая убийство, угрозу убийством, хищение, незаконную переделку и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в ночь с 1 на 2 марта мужчина во время распития спиртного в доме своего знакомого решил убить его, чтобы завладеть оружием.

"Дождавшись, когда хозяин уснет, он взял на кухне деревянное полено и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего, а также множественные удары ножом. От причиненных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Непосредственно после совершения убийства обвиняемый вскрыл металлический сейф и похитил принадлежащие потерпевшему гладкоствольное охотничье ружье и патроны к нему", — уточняют в СКР.

Затем мужчина изготовил из ружья обрез и опробовал его пригодность к стрельбе. После этого он проник в дом родителей своей сожительницы, где стал угрожать убийством ей и ее отцу.

При этом злоумышленник вел себя агрессивно и неадекватно, производил выстрелы из окна дома. Только после переговоров с полицейскими обвиняемый решил сдаться, выйдя на улицу без ружья, после чего был задержан.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

В итоге суд признал его виновным и назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.