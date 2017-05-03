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Российские туроператоры не одобряют введение специальных "туристических" сборов и считают данную инициативу правительства страны преждевременной, говорится в заявлении на сайте Ассоциации туроператоров России.

"Введение курортного сбора негативно повлияет на турпоток. При высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно. Далее, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги", — отметили в ассоциации.

Представители отрасли добавили, что в нынешней финансово-экономической ситуации вводить курортный сбор пока рано.

"По мнению туроператоров, новый сбор ударит по карману бюджетных туристов и будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе, что в итоге приведет к сокращению организованного турпотока на отечественные курорты", — считают в АТОР.

Напомним, что ранее правительство РФ одобрило законопроект о введении курортного сбора в ряде регионов страны. В частности, документ предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

В ходе эксперимента предполагается апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения. Законопроектом определен только его максимальный уровень, сейчас это 100 рублей в день.