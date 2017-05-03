Фото: golos-kubani.ru
Российские туроператоры не одобряют введение специальных "туристических" сборов и считают данную инициативу правительства страны преждевременной, говорится в заявлении на сайте Ассоциации туроператоров России.
"Введение курортного сбора негативно повлияет на турпоток. При высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно. Далее, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги", — отметили в ассоциации.
Представители отрасли добавили, что в нынешней финансово-экономической ситуации вводить курортный сбор пока рано.
"По мнению туроператоров, новый сбор ударит по карману бюджетных туристов и будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе, что в итоге приведет к сокращению организованного турпотока на отечественные курорты", — считают в АТОР.
Напомним, что ранее правительство РФ одобрило законопроект о введении курортного сбора в ряде регионов страны. В частности, документ предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
В ходе эксперимента предполагается апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения. Законопроектом определен только его максимальный уровень, сейчас это 100 рублей в день.
Комментарии
Да, и наши доблестные слуги народа уже отчитались, что в Алтайском крае начнут с 50 рублей, а там как попрет.
Не верят барыги в благосостояние Ныших граждан и гражданок?
А за отдых на Пивоварке, в парке Юбилейный, как же? С интуристов то, в обяз., говорили бы им, что побывали на съемках фильма "Сталкер" без декораций.
Боюсь что в условиях развития горноалтайского аэропорта турпоток через Барнаул существенно упадёт. Ну не верю я что какой-нибудь курянин поедет смотреть "Барнаул-горнозаводской город", особенно пока не восстановлен сереброплавильный завод смотреть вообще нечего. А ещё и сбор за это платить...