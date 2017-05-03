Фото: sirhealth.com
Минздрав России зафиксировал снижение употребления алкоголя в стране в 2016 году. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на доклад ведомства об итогах работы за 2016 год.
Согласно оценкам Минздрава, за прошедший год на одного жителя России пришлось в среднем на 0,2 литра употреблённого абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 году. Отмечается, что такое снижение эквивалентно 0,5 литра водки или 5 литрам пива.
Как сообщает ведомство, потребление алкоголя в России снижается. Причиной этому, как утверждают в Минздраве, реализация мер в рамках утвержденной правительством концепции государственной политики по уменьшению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.
При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории "прочая алкогольная продукция".
Ранее стало известно, что в 2016 году на 24% снизилось больных с установленным диагнозом "алкоголизм", а также людей, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.
Комментарии
Не зря Мы Минздрав избрали, и казахам с самогонщиками хвост прищемили!
Водки меньше стали пить, боярки больше
Минздрав сообщил, что россияне в 2016 году начали пить меньше алкоголя.
Ура,товарищи!!!!Это надо обмыть!!!!
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Производство растёт, рубль укрепляется, население здоровеет, день ото дня.решительно отказываясь от алкоголя и всё благодаря путину, который приемами дзюдо победил тягу россиян к горячительным напиткам
При таком разливе, видать почувствовали угрозу жизни.
При таком разливе, видать почувствовали угрозу жизни.
я два раза не повторяю не повторяю
Самогон наше всё
3.05.2017 10:59
- гость -
Верно!Бог любит троицу!Еще по одной,и в школу не пойдем?