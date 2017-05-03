В Барнауле накануне 9 мая волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Подарки получили 240 ветеранов. Участие в благотворительной акции приняли ребята из фондов "Облака" и "Юные дарования".

Отметим, активное участие в марафоне "Спасибо за победу" принял благотворительный фонд "Облака". Волонтеры планируют продолжать оказывать помощь ветеранам и после празднования Дня Победы. Особое внимание будет уделяться участникам ВОВ, у которых нет родственников. Также активисты фондов не оставят без внимания ветеранов, которые нуждаются в улучшении социально-бытовых условий жизни.

"Это огромная возможность для нас и ветеранов быть вместе и помогать им", — рассказывает руководитель фонда Миля Семененко.

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за победу" проходит в Барнауле с 30 марта 2017 года. Его запустила наша медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.

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