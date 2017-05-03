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Период перекрытия движения в центре Барнаула в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы начнется с 5 мая.

Об этом информирует пресс-центр городской администрации. В предпраздничные дни расписание ограничения движения выглядит так:

5 мая с 15:00 до 17:30 перекроют проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина;

6 мая с 17:30 до 21:00 будет перекрыта нечетная сторона проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова;

7 мая с 10:00 до 14:30 перекроют проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина;

8 мая с 16:00 до 20:30 перекроют проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Наиболее существенные ограничения движения будут 9 мая:

В мэрии также отмечают, что во время перекрытия Ленинского проспекта маршруты троллейбусов №1 и №7 будут сокращены до остановки "площадь Победы".