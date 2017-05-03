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Дополнительный транспорт задействуют в Барнауле вечером 9 мая, чтобы горожане смогли добраться до дома после праздничного салюта.

В пресс-центре городской администрации указывают, что на маршруты выйдут еще 37 автобусов и троллейбусов.

"Они будут выстроены вдоль проспекта Ленина (от улицы Кирова до улицы Димитрова), в районе здания №57б (на остановке общественного транспорта "площадь Советов") и в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицей Молодежной в сторону Привокзальной площади", — уточняют власти краевой столицы.

Кроме того, от остановки "Аграрный университет" барнаульцы смогут уехать трамвайными маршрутами №1 и №7.

Напомним, что в рамках подготовки города ко Дню Победы в центре краевой столицы начнут перекрывать движение, начиная с 5 мая.