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Подаваемая питьевая вода в 27 районах Алтайского края не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. Об этом свидетельствуют данные доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Алтайского края в 2016 году", опубликованного на сайте ведомства.

"Проведенное ранжирование районов Алтайского края по качеству подаваемой питьевой воды в 2016 году позволило выделить 27 районов с показателями, превышающими среднекраевой показатель проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям (14,1%). Высокий уровень проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,отмечен на территории Крутихинского (61,4%), Солтонского (61,3%), Павловского (51,8%), Бийского (46,5%), Шелаболихинского (42,6%), Тюменцевского (38,02%), Мамонтовского (37,1%), Целинного (32,3%) районов. При этом в Крутихинском, Павловском, Шелаболихинском, Целинном районах доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась", — говорится в докладе.

Как отмечается, в 24 административных территориях Алтайского края из 66 территорий доля проб воды распределительной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, превысила среднее значение показателя по Алтайскому краю — 2,09%. Больше всего проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, отмечено в Павловском (22,8%), Первомайском (17,9%), Тальменском (15,1%), Топчихинском (13,3%), Кулундинском (11,18%), Табунском (9,33%) районах, Новоалтайске (12,98%), Алейске (10,4%).

Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению в 2016 году, как и в предыдущие годы, являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца), а также низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.