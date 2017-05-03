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Группа российских сенаторов выступила с предложением разрешить транспортной полиции использовать электрошокеры, передает "Интерфакс".

В данный момент сотрудники служб безопасности на транспорте не имеют права применять подобные устройства. Члены Совета Федерации выступают за то, чтобы транспортная полиция могла использовать электрошокеры как для самообороны, так и для нейтрализации нарушителей.

Такая мера может стать альтернативой тому, что сейчас работники транспортной безопасности законодательно ограничены в применении огнестрельного оружия в местах массового скопления людей.

Между тем в России электрошокеры могут использоваться гражданами для самообороны. Кроме того, их могут применять сотрудники госорганов и частные организации.