Фото: cod35.ru
Группа российских сенаторов выступила с предложением разрешить транспортной полиции использовать электрошокеры, передает "Интерфакс".
В данный момент сотрудники служб безопасности на транспорте не имеют права применять подобные устройства. Члены Совета Федерации выступают за то, чтобы транспортная полиция могла использовать электрошокеры как для самообороны, так и для нейтрализации нарушителей.
Такая мера может стать альтернативой тому, что сейчас работники транспортной безопасности законодательно ограничены в применении огнестрельного оружия в местах массового скопления людей.
Между тем в России электрошокеры могут использоваться гражданами для самообороны. Кроме того, их могут применять сотрудники госорганов и частные организации.
Комментарии
Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) разместила на сайте госзакупок заказ на четыре водомета "Шторм".
Кроме этого на сайте госзакупок размещен заказ на 50 комплектов системы нелетального акустического воздействия "Шепот".
На том же сайте госзакупок был размещен заказ на поставку 200 реактивных огнеметов РПО-А "Шмель".
Еще ранее сообщалось, что спецмашины Росгвардии будут оснащены системами залпового огня, вооружать которыми собираются бронированный автомобиль "Патруль-СН", спецмашину СПМ-3 "Медведь", специальную разведывательную химическую машину РХМ-ВВ, УРАЛ-ВВ, специальную инженерную машину "Торнадо" и другую спецтехнику.
логично
3.05.2017 11:40
- гость -
ссылочку на сайт дайте, а то мало ли
Надо транспортную полицию переименовать в транспортную милицию, и разрешить сразу стрелять на поражение
3.05.2017 12:08
- гость -
Надо транспортную полицию переименовать в транспортную милицию, и разрешить сразу стрелять на поражение
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сегодня в школе уроки уже закончились?
Кто будет отвечать за погибших от сердечного приступа после удара электрошокером , сразу в законе пропишите.
электрошокер - замена огнестрельному оружию, которым нельзя пользоваться в метро
так-то огнестрельное оружие тоже может убить того, в кого стреляют. или я ошибаюсь?