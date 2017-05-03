Фото: 1milioncars.com
Второй автосалон всемирно известного бренда Mercedes-Benz может появиться в Барнауле — компания раздумывает над тем, чтобы организовать в краевой столице центр по продаже малотоннажных автомобилей.
Так, на сайте российского представительства автомобильного концерна говорится: "АО "Мерседес-Бенц РУС", дочернее предприятие "Даймлер АГ" в России, ищет партнеров с опытом работы в автомобильном бизнесе для организации дилерских центров и сервисных станций "Мерседес-Бенц".
В списке регионов, где рассматривается возможность расширения сети автосалонов, указан и Барнаул.
При этом уточняется, что в краевой столице компания планирует создать дилерский центр по продаже и обслуживанию малотоннажных автомобилей.
Сейчас, напомним, в Барнауле уже есть один салон Mercedes-Benz, где продаются легковые автомобили.
Кстати, в Сибири немецкий автобренд планирует также открыть свои центры в Новосибирске и Новокузнецке.
Комментарии
Всё плохо жывём.
раз малотоннажки пользуются спросом, значит по крайней мере малый бизнес шевелится
сюда фраза "лучше бы завод построили" подойдет?
У Ракшина много мерсов. будут ремонтировать ему.