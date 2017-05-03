Фото: 1milioncars.com

Второй автосалон всемирно известного бренда Mercedes-Benz может появиться в Барнауле — компания раздумывает над тем, чтобы организовать в краевой столице центр по продаже малотоннажных автомобилей.

Так, на сайте российского представительства автомобильного концерна говорится: "АО "Мерседес-Бенц РУС", дочернее предприятие "Даймлер АГ" в России, ищет партнеров с опытом работы в автомобильном бизнесе для организации дилерских центров и сервисных станций "Мерседес-Бенц".

В списке регионов, где рассматривается возможность расширения сети автосалонов, указан и Барнаул.

При этом уточняется, что в краевой столице компания планирует создать дилерский центр по продаже и обслуживанию малотоннажных автомобилей.

Сейчас, напомним, в Барнауле уже есть один салон Mercedes-Benz, где продаются легковые автомобили.

Кстати, в Сибири немецкий автобренд планирует также открыть свои центры в Новосибирске и Новокузнецке.