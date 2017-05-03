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Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством алтайского меда и рассматривает возможность полностью отказаться от его закупок. Такую информацию сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РФ.

По данным ведомства, в меде, выработанном предприятием ООО "Медовик Алтая", были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. Речь идет о метронидазоле, фуразолидоне, хлорамфениколе, фурацилине.

"При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями-экспортерами", — говорится в сообщении пресс-службы.

AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторного выявления китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из страны. При этом в ведомстве подчеркнули, что предприятию ООО "Медовик Алтая" необходимо соблюдать правила, установленные китайской стороной.