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Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством алтайского меда и рассматривает возможность полностью отказаться от его закупок. Такую информацию сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РФ.
По данным ведомства, в меде, выработанном предприятием ООО "Медовик Алтая", были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. Речь идет о метронидазоле, фуразолидоне, хлорамфениколе, фурацилине.
"При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями-экспортерами", — говорится в сообщении пресс-службы.
AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторного выявления китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из страны. При этом в ведомстве подчеркнули, что предприятию ООО "Медовик Алтая" необходимо соблюдать правила, установленные китайской стороной.
Комментарии
Отличились, всему краю репутацию подпортили.
Китайцы свято верили (наверное со времен СССР), что качество продуктов в России выше чем у них, а мед в китае стоит очень дорого , впрочем как и наши ягоды и кедровый орех.
Вот вам бабушка и Юрьев день!
а уж как хвалим, но ради наживы готовы на все, а ведь репутация дороже денег, только наши "купцы" этого не понимают
Вот к чему приводит желание - быстрого обогащения. В итоге посылают в ту степь.
Да тот мед, который продают, давно уже медом то назвать нельзя. Раньше на рынке продавали очень мало меду, но зато какое качество, а аромат, откроешь банку, по всей квартире (немаленькой) плыл. А сейчас..........
русские свиньи в торговле слабы
Дельцы сраные, в таком случае, необходимо СК провести административное расследование по факту употребления в продуты питания запрещенных веществ: метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола и фурацилина.
Забота Китая о здоровье нации! А нам можно и овощи химические и игрушки из пластика дешевого и вредного, один ер здоровье россиян никому не интересно проверять все равно никто ничего не будет, а если и проверят то решают все.
Нет на Алтае экологически чистых продуктов, посмотрите сколько сейчас химии на поля выливают.
3.05.2017 12:32
- гость -
3.05.2017 12:32
гость
И всем по, а сколько земли нашей потравили и ничего
Вот срамота! Китайцы - химики любители и те забраковали наш мед! Браво Алтайские МЕДОВИКИ!
"При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится" - и не только в мёде, во всей сельхозпродукции не проводится.
Гога, китайцы в отличии от нас химики профессионалы.
А не заэмбаргить ли Нам их?
включите логику,медведь по природе своей не может отдать мёд.
Уже года четыре не ем. Потому что даже с пасек хрен знает что продают.
В магазине не знаешь что брать сейчас, куда не глянь: сырный продукт, колбасный продукт... Где б нормальные продукты?
Зато их химическое отравленное дерьмо почему-то у нас к продаже разрешено и наши лаборатории и прочие роснадзоры не видят ничего и не вякают. Даже игрушки сюда продают, детей травят и совесть у китайцев молчит. Пусть мёд плохой жрут!
теперь я знаю что надо делать чтобы китайцы отказались от воды из Байкала