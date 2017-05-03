Фото: Сергей Парамонов и Инна Смирнова/vk.com/barneos22

Снежная майская эпопея продолжается в Сибири — в ночь на среду белым покрывалом укутало Горно-Алтайск.

"Сегодня за ночь Горный Алтай завалило снегом. Местами высота снежного покрова достигает 30-40 сантиметров", — сообщается в паблике Barnaul 22.

Фотографии республиканской столицы, окутанной белым покрывалом, выглядят действительно впечатляюще. Изюминку добавляют снимки цветущего маральника в снегу.

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Напомним, что 29 апреля на "Бирюзовой Катуни" состоялся традиционный праздник "Цветение маральника, который знаменует открытие летнего туристического сезона.

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