Фото: Сергей Парамонов и Инна Смирнова/vk.com/barneos22
Снежная майская эпопея продолжается в Сибири — в ночь на среду белым покрывалом укутало Горно-Алтайск.
"Сегодня за ночь Горный Алтай завалило снегом. Местами высота снежного покрова достигает 30-40 сантиметров", — сообщается в паблике Barnaul 22.
Фотографии республиканской столицы, окутанной белым покрывалом, выглядят действительно впечатляюще. Изюминку добавляют снимки цветущего маральника в снегу.
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Напомним, что 29 апреля на "Бирюзовой Катуни" состоялся традиционный праздник "Цветение маральника, который знаменует открытие летнего туристического сезона.
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Комментарии
а у кого и оральник под белым покрывалом