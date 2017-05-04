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"Филатов, вперед!": как проходит краевой чемпионат по футболу в СК "Темп"

, ИА "Амител"
Два тура "Футбольной битвы" прошли в минувшие выходные, 29 апреля и 1 мая, а 9 мая СК "Темп" приглашает всех на праздник

"Футбольная битва", которую проводят в спортивном комплексе "Темп", набирает свои обороты. Первые игры чемпионата начались 15 апреля и сразу смогли привлечь к себе внимание не только интересующихся людей, но и обывателей, которые впервые посетили спортивное мероприятие. 

В минувшие выходные прошло два тура футбольного чемпионата. Организаторов радует, что трибуны игр пополняются новыми активными зрителями. Стоит отметить, что на турнире проходит конкурс на самую красивую болельщицу, поэтому посетить данное мероприятие обязательно стоит всем представительницам прекрасного пола.

Эмоции на турнире накаляются до предела, тренеры переживают за своих подопечных, игроки отчаянно сражаются за победу. "Футбольная битва" стала не просто турниром, а местом, где рождаются футбольные легенды края. 

На фото: Игроки команды Шустерова

По окончании каждого тура можно найти фотоотчет и видеообзоры с игр, на которых каждый болельщик сможет найти себя. Между играми проходят увлекательные мероприятия для гостей СК "Темп": выступления чирлидерш, команды по футбольному фристайлу, а также различные конкурсы от веселых ведущих. Также руководство СК "Темп" запустило новую футбольную рубрику "Трибунал", в которой можно посмотреть на самые спорные и яркие моменты турнира.

  • По результатам третьего тура от 29 апреля лучшим тренером стал Путинцев М.Н, а лучшими игроками – Данил Гребенкин, Руслан Асланов и Алексей Майер.
  • По результатам 4-го тура от 1 мая: лучший тренер - Ульянов М.Ю. (второй тренер команды Миргорода). Лучшие игроки: Артём Бугаев, Никита Шабаев, Игорь Абрамов.

На фото: Лучший тренер по итогам 3-го тура Путинцев М.Н.

На фото: Лучший тренер по итогам 4-го тура Ульянов М.Ю.

Турнирную таблицу, обзор матчей, а также состав символической сборной можно посмотреть на сайте спортивного комплекса "Темп"

На фото: Игрок на турнире СК "Темп"

Близится, наверное, самый важный день в нашей истории — День Победы 9 мая. В честь этого дня СК "Темп" приглашает всех желающих на праздник, где можно будет весело провести время и отдать почесть защитникам родины. На мероприятии любой желающий сможет бесплатно попробовать настоящую полевую кухню.

На фото: Полевая кухня

Для гостей праздника будет работать яркая фото-фанзона, где можно сделать фотографии, также любой желающий сможет принять участие в конкурсе "Самая красивая болельщица", поучаствовать в концертной программе и, конечно же, поболеть за героев "Футбольной битвы".

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе "ВКонтакте"
Также можно получить бесплатный пригласительный билет на игры. Как это сделать, следует узнать здесь.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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