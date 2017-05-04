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Концерт военно-патриотической песни состоится в ТРЦ "Огни"

, ИА "Амител"
В День Победы прозвучат песни времен Великой Отечественной войны

9 мая в 14:00 на парковке ТРЦ "ОГНИ" состоится концерт военно-патриотической песни.

Такие концерты стали доброй традицией: уже третий год подряд в День Победы на парковке ТРЦ "ОГНИ" звучат любимые песни времен Великой Отечественной войны.

И каждый год нет равнодушных — подпевают все, ведь тексты этих песен знакомы каждому с детства.

ул. Антона Петрова, 219Б.
телефон: 28-22-08, 28-22-68 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.05.2017 09:10
- гость -

День Победы используется для пропаганды военной истерии.
Вместо напоминания о том, что война - это величайшая трагедия, нам
подсовывают совсем другую историю: война - это слава, война - это подвиг, война -
это героизм, мы сильные, мы побеждали раньше и победим снова, вокруг нас - враги
и недоброжелатели, которые только и мечтают о том, чтобы вцепиться нам в глотку.
Пока все нормальные люди празднуют мир, мы празднуем войну.
Свобода, независимость, отрицание насилия и поминовение павших очень плохо вписываются в задачу воспитания тупого и оболваненного патриотизмом населения.

0  0
4.05.2017 09:16
- гость -

Написал либеральный демократ

0  0
4.05.2017 09:42
дед

либераст он, у него вишь ли истерия от нашего праздника! убейся ап стенку со злости мыкало!

0  0
4.05.2017 09:45
- гость -

Дедушко воевал, это его праздник!

0  0
4.05.2017 09:48
- гость -

На празднование Дня Победы в Москве будет израсходовано не менее 456 миллионов рублей, и это при том, что предстоящий парад по количеству техники будет самым скромным за последние три года.

0  0
4.05.2017 09:56
- гость -

А что такое патриотизм, память о войне для вас? Плакаты "День Победы" на фасадах пивнух, наклейки про победу в витринах "бутиков" на Ленинском? На заднем стекле машины иностранного производства - что-то в духе "Можем повторить" или "Трофей из Берлина" ? Портрет "Николая Кровавого" на марше "Бессмертного полка" ? Люди в телевизоре в дорогих иностранных костюмах рассказывающие о любви к Родине? Это патриотизм?

0  0
4.05.2017 10:03
- гость -

9 мая - это день Памяти! Памяти о погибших, о прошедших страшные, кровавые годы войны не только на фронте.
Порой в тылу было тяжелее и страшнее.
Если вспомнить, что детей с 12-13 лет ставили к станку по 12 часов. И спали они, падая с ног, тут же, в цехах. А еда - самая скудная.
Родители рассказывали, что жареная на подсолнечном или каком другом постном масле картошка - это было праздничное блюдо. Причем не только в военные годы, но и еще добрых пять-семь лет после войны.
И ради чего были все эти муки народа?
Чтобы сейчас, через 70 с лишним лет после победы, в нищете вымирали заставшие войну и их дети?
А внуки жили в беспросветной нужде и спивались сами, и их жены, и их дети?
РАДИ ЧЕГО всё это было?
За каким теперь власть бросает дикие деньги на раздачу дурацких ленточек, строительство и картонные штурмы Рейхстага, помпезные парады и идиотские карнавалы с переодеванием клоунов в одежду тех, кто прошел ад войны?
Это не празднование, а глумление.

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4.05.2017 10:35
- гость -

какие же твари выше написали свои пасквили...
штаб "анального" работает?
гореть вам в аду, твари

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