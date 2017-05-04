9 мая в 14:00 на парковке ТРЦ "ОГНИ" состоится концерт военно-патриотической песни.

Такие концерты стали доброй традицией: уже третий год подряд в День Победы на парковке ТРЦ "ОГНИ" звучат любимые песни времен Великой Отечественной войны.

И каждый год нет равнодушных — подпевают все, ведь тексты этих песен знакомы каждому с детства.

ул. Антона Петрова, 219Б.

телефон: 28-22-08, 28-22-68