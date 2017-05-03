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Мощный снегопад обрушился вечером в понедельник, 2 мая, на ряд регионов Сибири. Так, зима вернулась в Красноярск, Новосибирск, Алтай и Кемерово. Любопытно, что до этого снег в регионах полностью растаял: зацвел маральник, яблони и черемуха.

Несмотря на непогоду, многие пользователи вышли на улицы и начали фотографировать неожиданно вернувшуюся в мае зиму. Мы решили сделать подборку самых интересных кадров.

Люблю снега в начале мая. Когда весеннею порой, я лёд с машины соскребаю.. #снег #май #весна #сибирь #красноярск A post shared by Ксения Цупрунова (@kseniya.tsuprunova) on May 2, 2017 at 10:23am PDT

Привет, мой ласковый май 😱🙈❄ A post shared by @daria_chipizubova on May 2, 2017 at 8:53am PDT

#2мая#сибирь#красноярск A post shared by Роман (@romanakulin77) on May 2, 2017 at 9:35am PDT

Вот такое 3 мая ❄❄❄ сегодня +3, а вот через 2 дня будем уже загорать 🌞, вот такая тут погода непредсказуемая.😊😊 #Манжерок#Алтай#altay #снег#отдых #утро #Май A post shared by Alina Ilchenko (@alinailchenko_) on May 2, 2017 at 8:25pm PDT

Просыпаемся, а на улице такая красота! #алтай #altay #горноалтайск #altayrepublic A post shared by Наталья Бригунцова 🌸 Life (@nata_brig) on May 2, 2017 at 6:21pm PDT

#3мая #Алтай A post shared by Дарья (@shagaeva13) on May 2, 2017 at 6:41pm PDT

А за окном опять бушует месяц май)))#этороссия#russianature#май#алтай#конечнотакогонеожидали A post shared by Анна Вебер (@veber_anna) on May 2, 2017 at 6:39pm PDT

#хаймай A post shared by Алёна Малютина (@alena_maliutina_) on May 2, 2017 at 9:52am PDT



