Фото: Instagram
Мощный снегопад обрушился вечером в понедельник, 2 мая, на ряд регионов Сибири. Так, зима вернулась в Красноярск, Новосибирск, Алтай и Кемерово. Любопытно, что до этого снег в регионах полностью растаял: зацвел маральник, яблони и черемуха.
Несмотря на непогоду, многие пользователи вышли на улицы и начали фотографировать неожиданно вернувшуюся в мае зиму. Мы решили сделать подборку самых интересных кадров.
Комментарии
вот ведь снег негодяй. взял и заставил инстаграмщиков фоточки делать.