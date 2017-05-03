Животноводческий комплекс в селе Клочки приобрела компания "Барнаульский пищевик" в конце марта. На нем уже ведутся работы по ревизии и восстановлению инженерных коммуникаций, ремонту помещений и оборудования. Всю подготовку необходимо завершить к прибытию животных: до конца мая на предприятии появится поголовье в 1800 свиноматок, а в начале осени планируется первый опорос.

"Сейчас наша первостепенная задача – максимально быстро запустить производство, чтобы не потерять квалифицированный персонал, — комментирует руководство ООО "Барнаульский пищевик". - Среди местных жителей есть специалисты всех необходимых нам профессий, которые длительное время находятся без работы. Сегодня для подготовки комплекса к прибытию поголовья уже принято на работу 100 человек: это операторы по уходу за животными, специалисты ветеринарной и технологической службы, инженерный состав. До конца лета мы поэтапно трудоустроим еще более ста работников, а при выходе на полную мощность численность коллектива составит 300-400 человек".

Среди важных задач, стоящих перед "Барнаульским пищевиком" в ближайшие два-три месяца, — запуск комбикормового завода и элеватора. При выходе на полную мощность потребность в комбикорме составит около 1400 тонн в месяц, что потребует закупа зерновых культур порядка 1000 тонн. По мнению руководства предприятия, это позитивным образом отразится на возможностях реализации продукции растениеводов Алтайского края с минимальными издержками на транспортировку и хранение.

Также в течение ближайшего времени будет запущен блок убоя и мясопереработки. Задачи при реализации данного проекта такие же: сохранить персонал и полноценно подготовиться к убою выращенного поголовья, который начнется в январе-феврале следующего года.