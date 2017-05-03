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Агентство национальной безопасности в США за год отследило 150 млн звонков

, ИА "Амител"
При этом спецслужба получала судебные разрешения на наблюдение за подозреваемыми только в 42 случаях

Фото: mirtesen.ru

Более 150 миллионов телефонных звонков отследило за 2016 год Агентство национальной безопасности (АНБ) США, передает ТАСС, ссылаясь на доклад аппарата директора национальной разведки Соединенных Штатов.

Отмечается, что массовая фиксация разговоров была сделана, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению наблюдения за гражданами.

При этом подчеркивается, что под слежку попало гораздо меньше людей, поскольку в статистике упоминается каждый отдельно взятый звонок. Любопытно, что Суд по надзору за деятельностью иностранных разведок санкционировал наблюдение за подозреваемыми в террористической деятельности лишь в 42 случаях.

Также отметим, что на минувшей неделе Агентство национальной безопасности заявило о намерении прекратить одну из своих программ слежки.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.05.2017 13:00
- гость -

Надо прикинуть... Если 320 миллионов миллионов американцев совершают хотя бы по одному телефонному звонку в день - за год получится 116,800,000,000 звонков. 150 миллионов - это всего 0,1% от этого числа. Как-то плоховато работает АНБ, нет охвата.

0  0
3.05.2017 13:03
- гость -

А почему бы не прикинуть каково реальное количество отслеженных звонков? И насколько оно может разниться с озвученной цифрой в 150 млн.?

0  0
3.05.2017 13:04
- гость -

Отмечается, что массовая фиксация разговоров была сделана, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению наблюдения за гражданами.

При этом спецслужба получала судебные разрешения на наблюдение за подозреваемыми только в 42 случаях

а наши недоодаренные все переживают, что их могут слушать.

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