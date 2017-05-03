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Более 150 миллионов телефонных звонков отследило за 2016 год Агентство национальной безопасности (АНБ) США, передает ТАСС, ссылаясь на доклад аппарата директора национальной разведки Соединенных Штатов.

Отмечается, что массовая фиксация разговоров была сделана, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению наблюдения за гражданами.

При этом подчеркивается, что под слежку попало гораздо меньше людей, поскольку в статистике упоминается каждый отдельно взятый звонок. Любопытно, что Суд по надзору за деятельностью иностранных разведок санкционировал наблюдение за подозреваемыми в террористической деятельности лишь в 42 случаях.

Также отметим, что на минувшей неделе Агентство национальной безопасности заявило о намерении прекратить одну из своих программ слежки.