Выездное заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов пройдет в Барнауле 29-30 мая. Об этом сообщил депутат ГД от Алтая, член фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов.
Какая тема станет главной на заседании, пока неизвестно.
Накануне единоросс Даниил Бессарабов вместе с председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Александром Романенко провел заседание Совета округа, где рассказал о работе нижней палаты парламента в апреле.
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Участники заседания Совета обсудили вопросы жилищного обеспечения молодых специалистов и молодых семей и поддержки физической культуры и спорта на селе.
В селах вопрос жилья решается с помощью различных федеральных и региональных программ субсидирования. По информации начальника Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елены Лебедевой, в 2017 году запланировано обеспечить жильем 144 молодые семьи, в том числе 19 из барнаульского округа.
Например, в Краснощековском районе в очереди стоят три семьи, и все они получат сертификаты на жилищные субсидии.
Елена Лебедева подчеркнула, что спорт на селе хорошо поддерживают негосударственные программы и системы грантов, которые выделяются на развитие отдельных видов спорта соответствующими федерациями.
В крае активно реализуются проекты, направленные на развитие хоккея, баскетбола и шахмат. "Внедрение шахмат в образовательную программу дает солидный прирост в результатах ЕГЭ по точным дисциплинам – это факт, который мы можем подтвердить на примере алтайских школьников", — резюмировала Елена Лебедева.
Комментарии
За что такое?
это что получается? 2 дня на дорогах в городе будет огроменная задница из за кортежей служек народных?
Губернатор ради такого случая тоже приедет?
да чего уж там, пущай сразу в белокуриху едут. все равно же, отдыхать поехали поди.
Адресок могу подкинуть для проведения выездных заседаний гос.думы в Барнауле
Алтайская краевая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана микрорайон Новосиликатный, ул Суворова 13
3.05.2017 13:44
- гость -
Так приедут не только едросы.
3.05.2017 13:38
- гость -
Депутатам даже мигалки не положены, а вы про кортежи говорите. Посадят в два микроавтобуса и повезут. Обычное дело.
3.05.2017 13:49
Гость
хахахахахаха.
наше местное все, ради того чтоб показать как он рад, обязательно организует кортеж.
САМОЗВАНЦЫ!!!
Мы их не выбирали.
В данном случае Обаму и мировую закулису не обвинишь - именно население избрало такой состав и Думы и АКЗС, а теперича дивится - почему эти хлопцы дерут с народа семь шкур...
3.05.2017 14:12
Алекс
Да никто их не выбирал, сами себя они назначили.
3.05.2017 14:58
- гость -
Учитывая фальсификации, вбросы и т.п. деяния надо признать - население боится перемен, именно это главный фактор того, что имеем.