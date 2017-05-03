Выездное заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов пройдет в Барнауле 29-30 мая. Об этом сообщил депутат ГД от Алтая, член фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов.

Какая тема станет главной на заседании, пока неизвестно.

Накануне единоросс Даниил Бессарабов вместе с председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Александром Романенко провел заседание Совета округа, где рассказал о работе нижней палаты парламента в апреле.

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Участники заседания Совета обсудили вопросы жилищного обеспечения молодых специалистов и молодых семей и поддержки физической культуры и спорта на селе.

В селах вопрос жилья решается с помощью различных федеральных и региональных программ субсидирования. По информации начальника Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елены Лебедевой, в 2017 году запланировано обеспечить жильем 144 молодые семьи, в том числе 19 из барнаульского округа.

Например, в Краснощековском районе в очереди стоят три семьи, и все они получат сертификаты на жилищные субсидии.

Елена Лебедева подчеркнула, что спорт на селе хорошо поддерживают негосударственные программы и системы грантов, которые выделяются на развитие отдельных видов спорта соответствующими федерациями.

В крае активно реализуются проекты, направленные на развитие хоккея, баскетбола и шахмат. "Внедрение шахмат в образовательную программу дает солидный прирост в результатах ЕГЭ по точным дисциплинам – это факт, который мы можем подтвердить на примере алтайских школьников", — резюмировала Елена Лебедева.