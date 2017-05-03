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Депутат-коммунист из Новосибирского района Павел Батин подвергся нападению со стороны двух неизвестных, сообщили в областном комитете КПРФ.

Инцидент произошел еще 28 апреля в Калининском районе Новосибирска. В обкоме заявляют, что злоумышленники несколько часов выжидали его возле подъезда.

"Один из них нанес несколько ударов в лицо, второй опрокинул на асфальт и только по счастливой случайности, благодаря вмешательству неравнодушных соседей, расправа ограничилась госпитализацией, а не летальным исходом", — отметил народный избранник.

Депутат полагает, что нападение связано с его политической деятельностью и критикой в адрес районной администрации.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МВД, полиция проводит по факту нападения проверку.

В КПРФ отмечают, что Павел Батин инициировал повторное голосование по вопросу внесения изменений в устав района, после чего вопрос не набрал необходимого количества голосов и в итоге не был принят.