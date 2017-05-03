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Власти Новосибирска взяли под контроль ситуацию на строительном объекте по адресу улица Журинская, 37 в центральной части города. Так, в результате разрушения ограждения котлована на этом строительном объекте сложилась критическая ситуация, связанная с возможным обрушением прилегающей территории, сообщает пресс-служба мэрии.

Как утверждается, застройщик в лице ООО "Брик" не предпринял необходимых мер по укреплению подпорных стенок котлована. Это привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов № 12 и 14 на улице Фрунзе. В итоге мэром города Новосибирска Анатолием Локтем подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на строительном объекте.

"Для ликвидации ЧС департаменту строительства и архитектуры мэрии поручено организовать восстановление конструкций, ограждающих котлован. Работы будут выполняться силами унитарного предприятия "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Специалисты этой организации разрабатывают техническое решение по укреплению подпорной стены котлована строительного объекта, определяют график работ, а также организуют ежедневный инструментальный мониторинг состояния прилегающей к стройке площадки, подземных коммуникаций и свайного ограждения котлована. Также будет проведено комиссионное обследование четырех соседних многоквартирных домов на улицах Фрунзе и Каменская.