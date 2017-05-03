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Ситуация с лесными пожарами в Сибири за последние сутки стабилизировалась, но режим чрезвычайной ситуации для всех регионов СФО сохраняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Сейчас особый противопожарный режим введен в 51 регионе России, включая Алтайский край.

К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечено свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.

"На территории Сибири для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил и доставки гуманитарной помощи задействовано 56 воздушных судов различных министерств и ведомств. Среди них 19 вертолетов и самолетов МЧС. Всего авиацией МЧС осуществлено 26 вылетов на тушение пожаров, произведено 60 сливов воды общей массой 674 тонны", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 296 населенных пунктов с населением более 230 тысяч человек. В течение суток от пожаров были защищены 13 населенных пунктов, в которых проживает более 30 тысяч человек.

В частности, пять лесных пожаров на общей площади 4 тыс. 325 га потушено за минувшие сутки в Иркутской области.

Ранее стало известно, что Владимир Пучков заверил, что силы МЧС и Росгвардии в случае необходимости окажут Алтайскому краю максимальную помощь людьми и техникой, вплоть до самолетов. Подобную помощь глава федерального экстренного ведомства гарантировал региону в случае осложнения ситуации с лесными пожарами. Все пожарные службы лесного комплекса края приведены в состояние повышенной готовности с 21 апреля 2017 года.