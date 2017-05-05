Сеть доставки суши "Аригато" вот уже 11 лет балует барнаульцев вкуснейшими блюдами японской и европейской кухни.
В обновленном меню сети появилась фирменная итальянская пицца, которая делается полностью вручную и уже успела завоевать сердца довольных клиентов. На выбор — классические рецепты "Три сыра", "Пепперони", "Гавайи" и другие.
Большой популярностью пользуются и другие новинки. Горячий килограмм - это набор из 32 вкуснейших и самых популярных теплых роллов. Килограмм с лососем — 40 роллов с лососем в различных вариациях. Весенний хит — сет из четырех видов вкуснейших роллов: краб-крем, нежный ролл с овощами и крабом, ролл с курочкой и яблоком, а также с лососем гриль - всего лишь за 299 рублей (предложение ограничено).
В службе доставки "Аригато" постоянно действуют интересные и выгодные акции. Например, скидка для именинников составляет ровно столько, сколько исполнилось лет, максимальная сумма скидки — 45%.
Адрес кафе "Аригато": Красноармейский, 72, гостиница "Турист"
телефон кафе: 600-207
телефон службы доставки: 600-206
Комментарии
Был когда то постоянным клиентом. Но теперь ни ногой к ним. Делали заказ под новый год. Большой комплект. Они не доложили много чего. и отказались довозить потом, типа сразу смотрите. Отстой и позор!
Хорошее название, Абрыгато.!)))