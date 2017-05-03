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Мальчик двух лет утонул, упав в выгребную яму, в Центральном округе Омска, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел во дворе частного дома вечером 2 мая, когда ребенок гулял с девятилетним братом и пятилетней сестрой.

По имеющейся информации, под ребенком сломалась доска, которой была накрыта выгребная яма, наполненная водой.

"Предположительно, ребенок утонул. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, проводятся судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти ребенка", — добавляют в СКР.



