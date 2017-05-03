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Решение о выделении Украине 150 миллионов долларов на поддержку экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса принял Всемирный банк, передает РИА Новости.

Отмечается, что программой займется Укрэксимбанк, который предоставит субкредиты банкам-участникам. Средства выделят на поддержку проектов в сферах водоснабжения, отопления, энергетики, строительства дорог, соцзащиты и здравоохранения.

Отметим, что рассчитанная на четыре года программа финансовой помощи Украине предусматривает со стороны Всемирного валютного фонда выделение 17,5 миллиардов долларов.

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К настоящему времени Киевом уже получено 7,7 миллиарда долларов. В 2017 году Украина надеется получить еще 5,4 миллиарда.