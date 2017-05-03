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Современная сеть нового поколения 5G может заработать в России уже в 2020 году. Первыми, кто опробует связь, станут жители городов с населением более миллиона человек, пишут "Известия" со ссылкой на проект программы "Цифровая экономика", разработанный в Минкомсвязи.

По плану в 2020 году технология пятого поколения должна заработать в восьми городах, а к 2025 — в 15.

"Такие сети позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду — в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд", — говорится в сообщении.

По словам официального представителя "Билайна" Анны Айбашевой, технология еще не приведена к единому стандарту, но операторы уже готовятся к ее внедрению.

Как добавляет издание, уже в середине апреля 2017 года MTC и Ericsson провели испытания 5G на движущемся прототипе смартфона. В ходе эксперимента удалось достичь скорости передачи данных 25 Гбит/с. В развитии стандарта участвуют "Мегафон" и Nokia — компании уже продемонстрировали мобильную передачу данных на скорости 1,2 Гбит/с.

Эксперты утверждают, что внедрение новой технологии кардинально изменит рынок связи. Технология кратно увеличит имеющиеся возможности. Любопытно, что в Алтайском крае 5G появится, скорее всего, не раньше 2025 года. При этом широкополосный доступ к мобильному и проводному интернету не имеют, по последним данным, в 691 населенном пункте Алтайского края, где проживает около 109 тысяч человек. Это примерно 4,6% всего населения региона.