Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают об очередном опасном доме — на проспекте Ленина, в самом центре города, осыпается фасад.
Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ленина, 63. Происходит обрушение здания. Очень опасно! Будьте внимательны!" - отмечает автор заметки.
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Между тем власти города ранее грозили управляющим компаниям лишением лицензий за разрушение фасадов.
Комментарии
в 50-е годы надо было думать, когда балконы делали. хрущевка без балконов рулит
пока в очередной раз не убъет кого-то не пошевелятся