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Кулинары в Испании сумели создать мороженое из пива. Необычный десерт назвали Enigma Origen, сообщает Lenta.RU.

Отмечается, что данный продукт презентовали на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, которая проходила в Мадриде с 24 по 27 апреля. В создании десерта принимали участие представители пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителя мороженого AcaramHelados.

Данный продукт, как утверждается, изготовлен из натурального сырья и не имеет добавлений ароматизаторов и консервантов.

Мороженое имеет яркий янтарный цвет. Что касается вкусовых качеств пивного мороженого, то в нем представлен букет шоколада, кофе, карамели, характерных для крафтового пива. Продукт также обладает послевкусием хмеля и солода.