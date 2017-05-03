Фото: playcast.ru

Около трети россиян не верят новостям о состоянии экономики и сообщениям о деятельности оппозиции в СМИ. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об объективности освещения деятельности оппозиции заявили 34 процента россиян. Информации о состоянии экономики России доверяет 31 процент опрошенных.

"Более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положении России на мировой арене (51%), значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем", — говорится в сообщении.

40% россиян считают объективной различную информацию в российских СМИ о событиях на Украине.

По данным ВЦИОМ, в случае появления противоречивой информации большая часть россиян (46 процентов) предпочитают верить телевидению, хотя этот показатель снизился по сравнению с 2013 годом.