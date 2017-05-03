Фото: playcast.ru
Около трети россиян не верят новостям о состоянии экономики и сообщениям о деятельности оппозиции в СМИ. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Об объективности освещения деятельности оппозиции заявили 34 процента россиян. Информации о состоянии экономики России доверяет 31 процент опрошенных.
"Более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положении России на мировой арене (51%), значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем", — говорится в сообщении.
40% россиян считают объективной различную информацию в российских СМИ о событиях на Украине.
По данным ВЦИОМ, в случае появления противоречивой информации большая часть россиян (46 процентов) предпочитают верить телевидению, хотя этот показатель снизился по сравнению с 2013 годом.
Комментарии
Может об экономике и деятельности правительства. Так более логично.
Мы народ, только и можем со стороны лицезреть. Кто же нас приглашает в сообщества где деньги лежат, или кто же нас спрашивает как ими распоряжаться?
В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Для самозанятых россиян могут быть созданы определенные условия, которые заставят их задуматься о том, что выгоднее — платить налоги или продолжать работать только на себя. В число таких мер предлагается включить запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии, заявил сенатор Валерий Рязанский.
Для самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством, могут быть созданы определенные условия, которые заставят их задуматься о том, что выгоднее — платить налоги или продолжать работать только на себя. В число этих мер предлагается включить запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии. Об этом сообщил «Российской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. При этом он отметил, что государство не будет принуждать эту категорию граждан платить налоги.
Рязанский напомнил, что уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. «Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? — сказал сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов».
Если эти условия не выполнены, то гражданин имеет право только на минимальную пенсию по старости, которая в регионах России не превышает 7−8 тысяч рублей.
Точной информации о самозанятых россиянах, не платящих налогов, нет. Минтруд заявляет примерно о 12 миллионах граждан, а Росстат утверждает, что их число может достигать 25 миллионов.
В январе в кулуарах Гайдаровского форума глава «Роснано» Анатолий Чубайс, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру», заявил о важности гаражной экономики для венчурных инвестиций. Он отметил, что инновационная экономика возникает из гаража и самозанятости. «У нее много разных ростков, нам сейчас нужно думать не о том, как бы позатоптать желающих прыгнуть выше головы», — сказал Чубайс.
Количество верующих в божью росу с лапшой на ушах сокращается, значит не всё ещё потеряно.
Иной раз, приглашают на различные массовки, и это все на что мы годны.
Самозанятые = безработные? Условия для экономического роста и создания новых рабочих мест где?
опять калибр алмазов простыни с отцензуренным и доведенным до стостояния бреда текстом копипастит. а моська ему вторит. видать в одной троллячей группе трудятся за 5 рублей 90 копеек.
моска, скажи честно, ты ждешь повышения стоимости доллара только из-за того что тебе в центах платят зарплату?
А Наш Праймирис показывает полное доверие населения к Нашему Курсу,!
Далеки наши слуги от нас. Пора их приблизить.
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.
Сервисы были заблокированы после того, как отказались предоставлять российским властям данные о пользователях и их активности. Они также отказались признать себя организаторами распространения информации.
Кроме того, вчера на странице в Facebook Роскомнадзор сообщил, что операторы связи начали ограничивать раздачу пиратского контента, блокируя по IP доступ к вспомогательному сервису торрент-трекеров -- анонсерам. Анонсеры собирают данные, необходимые для организации устойчивого файлообмена.
На одном из самых популярных торрент-трекеров в России, Rutracker, блокировка анонсеров обсуждается с марта 2017 года. Администраторы проекта пояснили ситуацию и поделились рекомендациями для обхода блокировок.
3.05.2017 15:58
Ксения
Интересно, какой курс может быть у либерал-компрадоров, поддерживающих иностранный капитал?
та чо, прально самозанятых коней, сашков и барсуков лишат пенсии, медицины и оставят без забугра! работают втемную, хвастаютЦа, государству не платят! давно надыть их прищучить! моск а ты тоже темнила такой же?
а если еще из этой процентовки вычесть Деда, Рубанка и Филю, которые изображают душевнобольных, то доверяющих еще меньше станет.
Ксения, то как ты подлизываешь, характеризует тебя как качественную давалку.
Дед а сколько пенсия у дубака?
3.05.2017 16:11
- гость -
И бралку?
в других странах включая "оплоты" демократий ситуевина отнюдь не лудше! там льют в голову дерьма гораздо больше, ибо приходитЦа врать за свои войны, убитых аборигенов и пограбленные страны!
кто такой дубак?
Можно подумать, что самозанятые граждане от хорошей жизни самозаняты. Да потому, что платят копейки, вот люди и занимаются чем могут, чтобы себя и семью прокормить. Реальная ЗП участкового врача в Красноярске 18-25 тыс рублей и это при стаже 15-20 лет. Превратили Россию в нищебродскую страну и хрюкают лжепатриоты от радости. Знаю точно, не на вечно это и каждый заплатит за содеянное.
15:43
Ну если ссылка на ресурс где Толя Чубайс эксперт, т этому ресурсу верить надо, Толян такой, не обманет.
Предприятия со 100% государственным участием платят в бюджет:
1. Налоги;
2. Прибыль.
На эти БЮДЖЕТНЫЕ деньги существовали:
1. бесплатное образование
2. бесплатная медицина
3. пенсионный фонд
4. строительство и содержание жилого фонда
5. строительство и содержание автодорог
6. строительство и содержание железных дорог
7. строительство и содержание инфраструктуры связи
8. содержание вооруженных сил.
При всем бардаке в СССР это все же работало и денег на все хватало...
Но тут пришел Чубайс с Грефом…
В результате ПРИХВАТИЗАЦИИ в бюджет от приватизированных предприятий прибыль перестала поступать, а на налоги от приватизированных предприятий:
1. покупку жилья оплачиваем сами
2. содержание жилья оплачиваем сами
3. содержание детей в детских садах оплачиваем сами
4. высшее и среднеспециальное образование оплачиваем сами
5. нормальное медицинское обеспечение – оплачиваем сами
6. на пенсию не проживешь – поднимаем пенсионный возраст до уровня средней продолжительности жизни…
7. имеем кучу олигархов, с трудом осваивающих прибыль от приватизированных предприятий…
Что мы еще не приватизировали?
Смотрите только телевизор, остальное ни ни.
Ящики для овощей бывают разные.
Дедуган, а ты в тех странах был, что за них тут телеги свои прогоняешь? И речь вообще то не про них, а про нашу рашу, в которой теракт недавно был, и в Сирии одного из тех, которых там нет, снайпер подстрелил ажно до смерти. Только у страусов вроде тебя нет привычки признавать собственные проблемы, гораздо удобнее указать на чужие, чтобы внимание отвлечь.
Прикольно. Битва телевизора и холодильника. Телевизор по-прежнему ведет в счете.
3.05.2017 16:28
- гость -
Можно подумать, что самозанятые граждане от хорошей жизни самозаняты.
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Самозанятые люди очень опасны для власти. Если человек не зависит от начальственного пайка, у него могут мысли разные в голове появится.
Ну собрались и под навальнятские пестни завыли как все плохо живут.
По две машины, отдыхаем по заграницам, учим детей платно, лечимся тоже.
При чем больше всех стонут те, кто живет лучше большинства, ведь аппетит приходит во время еды.
3.05.2017 16:37
- гость -
Прикольно. Битва телевизора и холодильника. Телевизор по-прежнему ведет в счете.
А у вас уже холодильник в голове победил?
Прикольно. Битва телевизора и холодильника. Телевизор по-прежнему ведет в счете. _________________Тоже удивляет очень! Но надеюсь не надолго.
Зря надеетесь. Нет личности способной предстать альтернативой действующей власти.
3.05.2017 16:58
- гость -
А у вас уже холодильник в голове победил?
---
У меня нет телевизора, поэтому я верю только холодильнику.
Побежденные холодильников, вы сало то кушайте и европесни пойте
3.05.2017 17:08
- гость -
это аргумент в вашу пользу