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Жительница Бийска Ангелина Шмырина стала победительницей престижного конкурса красоты Miss Russian Beauty, который прошел в Москве.

Учащаяся бийской школы №1 завоевала титул "Юная российская красавица 2017", пишет "Бийчанка".

Ангелина — победительница конкурса "Джульетта Бийска – 2016" в номинации "Джульетта Талант. Он является отборочным этапом конкурса Miss World Russian Beauty ("Мировая Русская Красавица") и Miss World Beauty ("Мировая Красавица"), который является самым престижным конкурсом красоты и таланта наций и народностей бывшего СССР, проживающих в разных странах мира.

Ангелину с титулом поздравил двойник Стаса Михайлова — Стас Великолепный, один из ведущих финала конкурса. Также среди ведущих были бывший участник "Дома 2" Степан Меньщиков, "русская Барби" Татьяна Тузова и певица Дарьяна.

На конкурс в Москву Ангелина была приглашена известной моделью Алиной Харченко, которая присутствовала в ноябре на конкурсе "Джульетта Бийска – 2016" в ГДК в качестве члена жюри.