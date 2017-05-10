Майские праздники — это не только повод отдохнуть и расслабиться, но и возможность урвать первые теплые дни и съездить на дачу. Вскопать грядки, посадить первые саженцы, привести в порядок домик и приусадебную территорию — вот лишь малый список дел, которые нужно сделать в весенние праздники.
Как правило, мы часто не замечаем первые признаки болезни, работая на даче без перерыва на обед и отдых. Проблемы с позвоночником и суставами — одни из самых частых на даче. Если всю зиму ваши суставы молчат и не дают о себе знать, это не значит, что после нагрузок все пройдет безболезненно. Полез на чердак — подвернул ногу, поднял тачку с гравием — "защемило" поясницу. В таких ситуациях редко кто первым делом бежит к врачу, обычно мы терпим боль и идем на работу, игнорируя первые "звоночки" своего организма.
Чтобы избежать проблем с позвоночником после дачных выходных, следует выполнять пять простых правил, которые предоставил врач-кинезитерапевт Дмитрий Евгеньевич Калнышев, работающий в центре Доктора Бубновского:
- Во время поднятия тяжестей следует избегать напряжений и сгибаний в спине. Спину нужно оставлять прямой, при такой нагрузке должны работать мышцы ног и тазобедренные суставы.
- Чем ближе подвинуть или прижать груз к туловищу, тем легче его поднять, также не стоит носить тяжести на вытянутых руках перед собой.
- Брюшной пресс поможет вам не надорвать спину. В момент поднятия тяжести слегка напрягите мышцы живота — это уменьшит нагрузку на поясницу. Прежде чем напрягать пресс, нужно сделать выдох через рот и втянуть живот.
- Избегайте резких движений и поворотов. Поднимать и нести любую тяжесть нужно плавно, будто у вас на руках ребенок. После трудового дня нужно немного повисеть на турнике для того, чтобы снять нагрузку с позвоночника, а перед тем как приступить к работе на грядках — сделать легкую гимнастику: приседания, отжимания от пола на коленях или от подоконника в количестве 20-30 повторений.
- Нести груз надо не по прямой, а с поворотами, но поворачиваться следует всем телом — на ступнях и стараться не допускать никаких скручивающих движений в пояснице.
Если все же болей в спине после майских праздников избежать не удалось, то не стоит пускать все на самотек или заниматься самолечением. Самый надежный вариант — обратиться в учреждение, которое специализируется на вашей проблеме. Например, в центр Доктора Бубновского, где на протяжении более пяти лет лечат больные спины и суставы.
Центр работает по методу современной кинезитерапии Сергея Бубновского, главной задачей которого является лечебно-реабилитационная работа с заболеваниями костно-мышечной системы. Одной из важных особенностей центра является то, что лечение проходит без использования медикаментов и без оперативного вмешательства. Ознакомиться с методами лечения можно здесь.
Важно помнить, что для того, чтобы избежать болезни, нужно выполнять все рекомендации врача и не игнорировать сигналы своего организма.
ул. Пролетарская, д. 124
Телефон: +7(3852)532-488
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Имеются противопоказания, необходимо обратиться к специалисту
Комментарии
Как уберечь спину во время дачных работ?
не пахать как лошадь.
ну если пахать как лошадь,то можно откинуть вообще копыта