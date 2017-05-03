Сразу несколько источников ИА "Амител" на условиях анонимности сказали, что Николай Нонко "вроде" уходит в отставку в ближайшее время. Однако подтвердить эту информацию более-менее официально пока не удается.

Этот пост Нонко занимает с 2011 года.

Некоторые связывают его возможный уход с отменой двуглавости в Бийске, при которой сегодня в городе есть глава администрации Бийска (Николай Нонко, назначенный по контракту) и глава Бийска (Лидия Громогласова, избранная из числа депутатов гордумы).

23 мая в администрации города состоятся публичные слушания по внесению в Устав города изменений. Введение должности главы города — главное из них. Глава города будет избираться на пять лет по конкурсу. Изменения в Устав вступят в силу после выборов в сентябре 2017 года, тогда же закончатся полномочия главы администрации.

К слову, от двуглавости отказываются сейчас многие муниципалитеты региона. Правда, не столько по своему желанию, сколько по краевому закону. Подробнее об этом читайте в материале "Урок усвоили: выборы-2017 откроют в Алтайском крае новую политическую эпоху".

Так что логично связывать, опять же повторимся, возможную отставку Нонко не c изменениями Устава, а с другими причинами.