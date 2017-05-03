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Встречу с барнаульцами, пострадавшими в результате теракта в петербургском метро, провел сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин.

Как сообщили в мэрии краевой столицы, на встречу пришли Вера Зяблицкая, ее внучка Александра и мама девочки Надежда.

Напомним, что в вагоне метро в момент теракта находились Вера Александровна и Саша. "По счастливой случайности они оказались на сидячих местах, что, предположительно, и спасло им жизнь, от взрыва их отгородили другие пострадавшие. У Веры Александровны пострадали волосы, у девочки обожжена рука, травмированы органы слуха. Обе были госпитализированы", — отмечают в горадминистрации.

Вспоминая о том, как власти города проявили внимание к произошедшему, Вера Зяблицкая отмечает: "Мы поняли, что вы про нас знаете и готовы помочь, почувствовали заботу родного города, земляков. Я благодарна, что отыскали контактные данные, поддержали нас, помогли с перелетом".

В ходе встречи Вера Александровна подарила главе городской администрации книгу о петербургском Русском музее.

Напомним, что теракт в вагоне питерского метро был совершен днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами взрыва стали 16 человек, включая террориста-смертника. Еще около полусотни человек получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка, связанная с запрещенной в России "Аль-Каидой". Расследованием случившегося занимается Следственный комитет. По делу арестованы десять человек.



