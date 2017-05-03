Пенсионерка из Барнаула Галина Мерц, ставшая звездой Instagram, снялась в выпуске программы Первого канала "Модный приговор". Выпуск программы выйдет на экраны 17 мая. Об этом она написала на своей страничке.

Галина Мерц, которая называет себя Галя Беретта и "блогер от Бога", стала популярной в начале этого года. Пенсионерка набрала 16 тысяч подписчиков в Instagram. Под Новый год женщина приехала из Москвы в Барнаул погостить у сыновей и отдохнуть в санатории. А чтобы поддерживать связь с родственниками, стала записывать видеообращения. Героем ее обращений стал сын Эдик, которому она советовала "меньше жрать".

Судя по постам в интернете, в суд программы "Модный приговор" подала дочь Галины, которая давно живет в Москве. Пенсионерка уже показала свой новый образ подписчикам. Кроме того, она приняла участие в записи программы для телеканала "Пятница".

Доброе утро.. А я уже занимаюсь творчеством👗👠👛#модныйприговор#галяберетта #эдикхватитжрать #контрольналинии #будемоформлять #инстабабушка #инстамама #москва #мамаблогергоревсемье A post shared by 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) on Apr 14, 2017 at 1:56am PDT

Доброе утро🌞#галяберетта #эдикхватитжрать #контрольналинии #moscow #инстабабушка #инстамама #модныйприговор #мамаблогергоревсемье A post shared by 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) on Apr 18, 2017 at 11:59pm PDT