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Случаи мошеннических действий, совершаемых от имени Роспотребнадзора, участились в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Например, 28 апреля и 2 мая в Новоалтайске мошенники от имени должностных лиц территориального отдела Роспотребнадзора ложно информировали предпринимателей о проведении внеплановой проверки. В этом контексте бизнесменам предлагали приобрести комплект нормативных документов.

"Подобные действия являются уголовным преступлением. Специалисты Управления и территориальных отделов не занимаются продажей нормативно-методической литературы", — подчеркивают в ведомстве.

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Предпринимателей и юридических лиц призывают не поддаваться на уловки злоумышленников.