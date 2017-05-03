177 кандидатов из 199 подавших заявку зарегистрировала партия для участия в предварительном голосовании в Барнауле. Большинство из них — беспартийные. Подробности "приемной кампании" на праймериз представители партии рассказали журналистам в среду, 3 мая.

Так, по словам председателя оргкомитета, секретаря барнаульского местного отделения партии Юрия Еремеева, который, кстати, является председателем организационно-контрольного комитета администрации Барнаула, всего с документами на участие обратились 199 человек. Из них были зарегистрированы 177 человек. Это те, кто соответствовал всем требованиям предварительного голосования. Что это были за требования и что такое праймериз, читайте в материале ИА "Амител" "Как пройдут праймериз "Единой России" в Барнауле?".

"В Индустриальном районе Барнаула зарегистрировано 49 человек на шесть округов, в Ленинском 42 на четыре округа, в Центральном районе 32 человека на четыре округа, по 27 на три округа в Железнодорожном и Октябрьском районах. Участники представляют все сферы жизни города: социальная сфера, промышленность, здравоохранение, образование, культура, молодежь", — подчеркнул Юрий Еремеев.

Кстати, 65% участников не являются членами партии "Единая Россия", 27% — члены партии, 8% — сторонники партии.

"Самые разные были прогнозы (по количеству кандидатов — прим. ред.): и 200, и 250. То, что мы имеем, — достойный результат. И мы хорошо смотримся на фоне других субъектов", — прокомментировал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.

Он напомнил, что в регионе 10 сентября пройдут самые массовые муниципальные выборы — будет выбрано 6,2 тысячи депутатов сел, районов и городов края.

Впрочем, "ЕР" проводит открытые праймериз, когда выдвигать кандидатуры могут беспартийные, а голосовать за них – все желающие, только в Барнауле.

"Главная задача — сформировать команду единомышленников под хорошим названием — партия "Единая Россия", — подчеркнул Романенко.

Представители партии ожидают явку на праймериз в Барнауле в пределах пяти процентов, но уверяют: явка — не самоцель.