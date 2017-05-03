177 кандидатов из 199 подавших заявку зарегистрировала партия для участия в предварительном голосовании в Барнауле. Большинство из них — беспартийные. Подробности "приемной кампании" на праймериз представители партии рассказали журналистам в среду, 3 мая.
Так, по словам председателя оргкомитета, секретаря барнаульского местного отделения партии Юрия Еремеева, который, кстати, является председателем организационно-контрольного комитета администрации Барнаула, всего с документами на участие обратились 199 человек. Из них были зарегистрированы 177 человек. Это те, кто соответствовал всем требованиям предварительного голосования. Что это были за требования и что такое праймериз, читайте в материале ИА "Амител" "Как пройдут праймериз "Единой России" в Барнауле?".
"В Индустриальном районе Барнаула зарегистрировано 49 человек на шесть округов, в Ленинском 42 на четыре округа, в Центральном районе 32 человека на четыре округа, по 27 на три округа в Железнодорожном и Октябрьском районах. Участники представляют все сферы жизни города: социальная сфера, промышленность, здравоохранение, образование, культура, молодежь", — подчеркнул Юрий Еремеев.
Кстати, 65% участников не являются членами партии "Единая Россия", 27% — члены партии, 8% — сторонники партии.
"Самые разные были прогнозы (по количеству кандидатов — прим. ред.): и 200, и 250. То, что мы имеем, — достойный результат. И мы хорошо смотримся на фоне других субъектов", — прокомментировал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.
Он напомнил, что в регионе 10 сентября пройдут самые массовые муниципальные выборы — будет выбрано 6,2 тысячи депутатов сел, районов и городов края.
Впрочем, "ЕР" проводит открытые праймериз, когда выдвигать кандидатуры могут беспартийные, а голосовать за них – все желающие, только в Барнауле.
"Главная задача — сформировать команду единомышленников под хорошим названием — партия "Единая Россия", — подчеркнул Романенко.
Представители партии ожидают явку на праймериз в Барнауле в пределах пяти процентов, но уверяют: явка — не самоцель.
Комментарии
То что большенство беспартийных -это показатель того, что условия праймериз привлекают большенство политически активных граждан. Те, кто решил не учавствовать в праймериз очень много потеряют от того, что упустили такую возможность политического трамплина
Хорошо, что у нас такое количество неравнодушных людей, желающих и готовых решать проблемы горожан. Это никак не вяжется с мнением о том, что всем сейчас все равно. Отнюдь, люди понимают что у них есть отличный шанс проявить себя и пользуются им
Нужно ещё и состав посмотреть зарегистрированных - большенство это те, кто реально может принести свежие идеи в БГД, и впервую очередь помочь в разумном распределение средст федерального и регионального бюджета! Учителя, врачи, студенты - хороший и перспективный состав!!
Число сторонников партии постепенно увеличивается, на фоне перезагрузки и большого количества стартовавших в реализации проектов это не может не сказаться положительно на имидже партии, остальным следовало бы активизироваться в подобном направлении, а не ввязываться в скандалы и пустые дискуссии
Число сторонников партии постепенно увеличивается
это не сторонники растут. это растет количество желающих дорваться до кормушки.
Пусть лучше депутаты расскажут о своих зарплатах и пенсиях.
Все равно сторонников ЛДПР больше и это радует.
Поздно. Ваше время заканчивается.
Я даже после случайного акта не бываю так довольна,как от Нашего Праймириса!