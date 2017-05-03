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Масштабный пожар в частном секторе в Барнауле тушили более 40 человек. Фото

, ИА "Амител"
Ликвидация возгорания заняла более 40 минут

Фото: vk.com/barneos22

Сильный пожар произошел днем 3 мая в частном секторе в Барнауле — возгорание дома произошло в районе улиц Фурманова и Енисейская.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о ЧП поступили в 12:12. Ликвидировать пожар удалось в 12:55.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекался 31 человек личного состава и 9 единиц техники", — отмечают в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Между тем очевидцы в паблике Barnaul 22 указывают, что в результате ЧП сгорело два дома.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.05.2017 16:49
- гость -

я то думаю,чё светофоры в городе не работают

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