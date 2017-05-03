Фото: vk.com/barneos22

Сильный пожар произошел днем 3 мая в частном секторе в Барнауле — возгорание дома произошло в районе улиц Фурманова и Енисейская.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о ЧП поступили в 12:12. Ликвидировать пожар удалось в 12:55.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекался 31 человек личного состава и 9 единиц техники", — отмечают в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Между тем очевидцы в паблике Barnaul 22 указывают, что в результате ЧП сгорело два дома.