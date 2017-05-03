Судья Кировского областного суда Михаил Обухов в среду, 3 мая, оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу "Кировлеса", сообщает "Интерфакс".
"Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Помимо этого, суд признал законным решение принудительно доставить Навального на процесс в Ленинский суд Кирова, поскольку оппозиционер неоднократно пропускал заседания без уважительной причины.
Напомним, что 8 февраля в Ленинском суде Кирова Навального и Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия "Кировлес". Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.
Таким образом, оппозиционер не сможет баллотироваться на пост президента страны в 2018 году. Федеральные законы запрещают баллотироваться в президенты людям, у которых есть судимость по тяжкой статье.
Комментарии
заказуха путинская, боится конкуренции
А зачем тогда сатрапы путинского режима в лицо Алексею зелёнкой плескали?Их сверху не предупредили о таком заведомом решении?
Кто в твоем мире Сатрап?3.05.2017 17:01
- гость -
Всегда используешь слова не зная их значения?
САТРА́П
Мужской род
1.
Правитель в Древней Персии.
2.
переносное значение
Деспот, самодур, управляющий по собственному произволу презр..