Вышел первый официальный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — "Темной башни" по Стивену Кингу. Ролик появился в сети интернет.

"Темная башня" - цикл романов Стивена Кинга, состоящий из восьми книг. Долгое время проект считался одним из главных "долгостроев" Голливуда, но в итоге его удалось реализовать. В продюсерах картины числится Рон Ховард, а в режиссерах – Николай Арсель, известный по сценарию для "Девушки с татуировкой дракона".

Главные роли в "Темной башне" исполнили Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Эбби Ли. В российский прокат фильм выйдет 3 августа 2017 года.