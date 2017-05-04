Федеральный закон о натуральном возмещении по ОСАГО вступил в силу 28 апреля. Автовладельцам, которые заключат договор "автогражданки" после этой даты, в случае ДТП положен ремонт машины вместо денежной выплаты. Материальная компенсация возможна только в исключительных случаях. О подводных камнях натуральной формы возмещения убытков по ОСАГО – в материале Amic.ru.

Безналичный ремонт

Новый закон позволит страховщикам не выплачивать владельцу поврежденного автомобиля деньги, а отправлять машину на ремонт в сервисный центр. СТО должно находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Конкретный автосервис человек выбирает сам из реестра СТО, который ему предложит страховщик.

Как отмечает автоюрист, руководитель правового центра "Эксперт" Константин Швец, в этом пункте закон больше ориентирован на страховые компании, чем на потребителей. Кроме этого, лишение человека возможности выбора он расценивает как ущемление прав автовладельцев.

"До этого автовладелец мог самостоятельно выбрать, где он будет ремонтировать свой автомобиль и из каких материалов. Сейчас круг сужается. И до сих пор не ясно, во всех ли населенных пунктах будут расположены СТО. В Алтайском крае есть райцентры и села, которым просто не уложиться в параметр удаленности в 50 км", — отмечает Константин Швец.

Добавим, что закон предусматривает ремонт и на станции, с которой у страховщика нет договора. Но это возможно только по письменному согласованию пострадавшего со страховой компанией. Вопрос, насколько часто будут на это условие соглашаться страховщики, пока остается открытым.

Новые запчасти и гарантия качества

Автор одного из проектов поправок, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что конечная редакция закона более полезна для автовладельцев, чем для страховщиков. Главным преимуществом является ремонт без доплаты.

"Ремонт автомобиля будет проводиться с использованием новых запасных частей без учета износа автомобиля. Мы будем настаивать на поправках, чтобы это были только запчасти, имеющие сертификаты", — сообщил Amic.ru Антон Шапарин.



Отремонтировать автомобиль на СТО должны в срок не более 30 рабочих дней. За каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5 % от суммы возмещения. К примеру, если ремонт машины стоит 200 тысяч рублей, а ремонтировали ее не 30, а 40 дней, владельцу положена выплата в размере 10 тысяч рублей. В законе прописано, что если потребителя не устроили результаты ремонта, он может обратиться с претензией к страховщику.

"Гарантия на ремонт в автосервисе составит шесть месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы — 12 месяцев. Это был один из самых жестких пунктов в борьбе со страховщиками, которые хотели ограничить гарантию на лакокрасочные работы двумя месяцами, а на слесарные — месяцем. Если за этот утвержденный законом промежуток времени автовладелец выявит недочеты, он вправе обратиться в страховую компанию. Она должна переделать то, что не устраивает клиента, за свой счет", — пояснил Шапарин.

Никаких мошенников

По словам ведущего специалиста отдела урегулирования убытков ООО "Сибирский дом страхования" Олега Лакизы, многие автовладельцы привыкли экономить на ремонте и делать его в гараже или у знакомых. Но вопрос качества в этом случае порой оставляет желать лучшего. Те, кто добровольно выбирал ремонт в СТО еще до вступления закона, по словам сотрудника страховой компании, оставались довольными и сроками проведения работ, и их качеством.

"Могу сказать, что страховые компании заключают договоры только с проверенными станциями техобслуживания. Кроме того, автовладельцы будут в выигрыше, ведь вне зависимости от износа старые детали будут меняться на новые. То есть эти затраты целиком ложатся на страховую компанию", — отмечает Олег Лакиза.



Также страховые компании смогут избавиться от мошенников, которые до вступления в силу закона получают выплаты за несуществующие ДТП. Недобросовестные автовладельцы не нуждаются в ремонте, следовательно, они больше не будут разыгрывать спектакли.

Смешные до слез цены

Независимый эксперт, мастер кузовного цеха компании "Вианор" Юрий Сигов также расценивает ремонт с использованием исключительно новых запасных частей как плюс для автовладельцев. Для автомобилей моложе двух лет и на гарантии ремонт должен проводиться у официального дилера. Все машины по новому закону считаются гарантийными только в течение двух лет со дня их производства, а не со дня их продажи. Если подходящей станции в списке партнеров страховой компании нет, а на другую мастерскую автовладелец не согласится, то ему выплатят деньги.

Но, по мнению Сигова, в законе есть подводные камни для машин со стажем.

"Как независимый эксперт, я могу сказать, что выплаты по ОСАГО часто не хватает на ремонт, так как цены на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) сильно занижены. Теперь эта головная боль для СТО. На цены, установленные РСА, зачастую можно будет купить только контрактные запчасти или дубликаты, а это уже нарушение договора", — отметил Юрий Сигов.

Антон Шапарин пояснил, что им с большим трудом удалось заставить страховые отказаться от использования б/у запчастей, как они планировали изначально. В принятой редакции закон устанавливает, что запчасти должны быть новыми. Но речь не идет о том, что они могут быть только оригинальными.

"Было бы хорошо, если использовались только новые оригинальные запчасти. Но, во-первых, это очень сложно. Во-вторых, для части автомобилей их не существует в природе. Компромиссом стало то, что могут использоваться не только оригинальные запчасти. Главное, чтобы они были новыми", — сказал Шапарин.

Проблему заниженных расценок вице-президент тоже видит. Кстати, закон предусматривает срок обязательного обновления цен. Это задача страховщиков. Кроме этого, к вопросу уже подключились Центробанк и Национальный автомобильный союз.

"Мы показали многочисленные исследования. По длинному ряду позиций цены РСА действительно занижены. Например, бампер для Toyota Land Cruiser 200 купить за 6400 рублей невозможно. Ни оригинальный, ни китайский. Безусловно, актуализация базы — это большая проблема. Но если в СТО видят, что не могут купить данную запчасть по установленной цене, они дают заключение о невозможности проведения ремонта в срок 30 дней. Далее человек с этим заключением обращается в страховую и получает деньги", — сказал Шапарин.

Неравный бой

"Взять, к примеру, автомобиль Nissan Wingroad. Оригинальная задняя дверь на такую машину стоит около 100 тысяч, а цена целого автомобиля – 120-150 тысяч рублей. Конечно, автовладельцу выгодна замена на новую деталь. А если взять дорогой автомобиль, цена одного мотора превышает максимальный размер выплаты в 400 тысяч рублей. В этом случае страховая компания признает полную гибель автомобиля, и тогда владельцу будет положена компенсация. Но ее выплатят уже с учетом износа. То есть человек находится в заведомо худшем положении, чем те, у кого запчасти дешевле", — говорит независимый эксперт Юрий Сигов.

Закон в исключительных случаях предусматривает материальную компенсацию. Она возможна, если автомобиль не подлежит восстановлению или его ремонт превысит лимит выплаты (более 400 тыс. руб.). Также компенсация предусмотрена, если в аварии столкнулись более трех транспортных средств, в ДТП есть пострадавшие (средний и тяжкий вред здоровью) и погибшие, инвалиды 1 и 2 группы. Страховой придется выплатить деньги, если она не в силах организовать ремонт, соответствующий правилам ОСАГО, либо в случае договоренности потерпевшего со страховщиком.

"Действительно, в случае выплаты будет учитываться износ автомобиля. Но если человек не согласен с калькуляцией, он может обратиться к юристам и провести альтернативную оценку повреждений, которые получила машина. И чаще всего человек через суд на руки получал большую сумму, чем предлагала страховая. Цель страховых состояла в том, чтобы убрать из цепочки юристов и отнять возможность защищать у граждан свои интересы в суде. Этой цели они добиться не смогут. Суды будут и по качеству ремонта, и по срокам, и по объему компенсации", — заключил Антон Шапарин.