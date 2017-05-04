Четверг, 4 Май, 07:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,09
€ 62,32
Brent
$ 51,5
6°
Обь
512см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Вторые "Стражи Галактики" и другие премьеры этой недели

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все о главных премьерах этой недели

На этой неделе в России официально стартует сезон летних блокбастеров. В ближайшие месяцы каждую неделю будут выходить крупные проекты, которые будут бороться за внимание зрителей. Каждый четверг портал Amic.ru совместно с кинотеатром "Пионер" рассказывает о главных премьерах недели, которые можно посмотреть в Барнауле. Главным фильмом этой недели, выходящим перед длинными выходными, будет вторая часть превосходного проекта от студии Marvel "Стражи Галактики".

"Стражи Галактики 2"

Режиссер — Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Деизель, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Во втором фильме рассказывается о Питере Куилле, который вместе с командой встречается с могущественным Эго в исполнении Курта Рассела и узнает тайну отца Звёздного лорда. Любопытно, что картина начинается с того момента, как закончился первый фильм. Совершенно изумительное кино, которое получилось не хуже, чем первая часть. У вас будет четыре выходных дня, чтобы сходить в кинотеатр. Крис Пратт снова играет одну из своих лучших ролей, а малыш Грут, озвученный Вином Дизелем, способен стать любимцем для всех зрителей на свете. Все это действие сопровождает грандиозный саундтрек. Как и в первой части, здесь будет много песен 1970-х, когда все читали комикс про Стражей Галактики. В картине, в частности, можно услышать синглы ELO, Fleetwood Mac, Parliament и Джорджа Харрисона.

"Рок Дог"

Режиссер — Эш Браннон

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К.Симмонс

Довольно непримечательный мультфильм о псе Боуди, который сторожит родную деревню от волков, но мечтает стать учеником живой рок-легенды – кота по имени Энгус. Мультипликационная картина выходит в российский прокат спустя почти год после мировой премьеры. В российском дубляже главных героев озвучивают Никита Пресняков и Николай Фоменко.

"Три дня до весны"

Режиссер — Александр Касаткин

В ролях: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин

Единственный фильм о Великой Отечественной войне, выходящий в российский прокат накануне 9 мая. Действие военного детектива разворачивается в блокадном Ленинграде в 1942 году. Лаборатория, в которой хранились смертельные вирусы, разрушена фашистской бомбой. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить в городе страшную эпидемию.

Все премьеры недели вы можете посмотреть в самом современном в Барнауле кинотеатре "Пионер". Более подробную информацию и расписание сеансов вы можете посмотреть на сайте кинотеатра.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:44
Есть к чему прислушаться: десять правил Одри Хепберн 0
07:27
Расплата "натурой", или Какие подводные камни есть в законе об ОСАГО 1
07:04
Вторые "Стражи Галактики" и другие премьеры этой недели 0
06:32
Квартиру с электрокамином продают в центре Барнаула за 7,5 млн рублей. Фото 2
06:01
Тунеядству – бой: как боролись с лентяями в Советском Союзе? 0
05:08
Весеннее тепло вернется в Алтайский край 4 мая 0
03:11
Путин пошутил над свитой Эрдогана: "Не хотят работать" 4
02:10
Шварценеггер покатался на велосипеде у Эйфелевой башни 0
01:18
Интерпол подтвердил прекращение поисков Януковича 1
00:15
Прикурившая от свечи в храме девушка отказывается от своих слов 2
23:47
Три года колонии получил россиянин за кражу 40 тысяч пиявок 1
23:24
ЦИК подсказал Навальному единственный способ участия в выборах президента 1
23:03
Медведев простил Киргизии $240 млн долга 1
22:24
ДТП в Барнауле: грудного ребенка увезли на "скорой" - очевидцы 0
22:21
Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу 1
22:01
В Барнауле во время ремонта трубопровода сломали светофор - очевидцы 0
21:53
12 млрд рублей направят на обновление дорог Алтайского края в 2017 году 0
21:25
Диана Шурыгина перед выпиской из психбольницы сбежала в клуб - СМИ 1
21:05
Чиновники отремонтировали мемориал ВОВ монтажной пеной. Фото 0
20:54
На "Евровидении" в лидеры букмекеров вышел 17-летний москвич 0
20:29
РПЦ против "Симпсонов" из-за Гомера, ловящего покемонов в церкви 1
20:06
Банк "Пересвет" потерял 5 миллиардов рублей - СМИ 0
19:47
Начальник сгоревшей почты в Приангарье организовала отделение в квартире 0
19:24
Алтайский край стал регионом с наименьшим количеством штрафов ГИБДД 2
19:08
Коротко о главном: курортный сбор, алтайский мед и "дно" рынка недвижимости
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 мая
18:51
Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле 0
18:26
Сенатор предложил лишать пенсии самозанятых граждан 2
18:07
Более 90 компаний уже подали заявку на участие в "Дне Сибирского поля" 0
17:54
Жителей Алтая похищали и лишали квартир 0
17:34
Десять человек тушили загоревшийся дом в Барнауле 1
17:25
В Барнауле просят взыскать 300 тыс. руб. для девочки, сломавшей позвоночник 2
17:14
Вышел долгожданный трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу 2
17:03
Главный следователь Алтайского края за год заработал более 3 млн рублей 7
16:50
Мошенники терроризируют алтайских бизнесменов от имени Роспотребнадзора 2
16:34
Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса" 10
16:28
"Единая Россия" осталась довольна заявками на праймериз в Барнауле 19
16:19
Масштабный пожар в частном секторе в Барнауле тушили более 40 человек. Фото 1
16:13
Алтайская пенсионерка – звезда Instagram снялась в "Модном приговоре" 0
16:02
"Стас Михайлов" наградил бийчанку, победившую в престижном конкурсе красоты 0
15:47
Дугин встретился с барнаульцами, пострадавшими при взрыве в питерском метро 2
15:33
Главе администрации Бийска Николаю Нонко пророчат отставку 0
15:23
Многоквартирный жилой дом загорелся в алтайском наукограде 3 мая 0
15:16
Жители России перестали доверять новостям об экономике и оппозиции 35
15:04
Мороженое из пива создали кулинары в Испании 2
14:52
Мобильная сеть 5G может заработать в России уже в 2020 году 0
14:34
Барнаульцев предупреждают об осыпающемся доме в центре города. Фото 9
14:23
Украина получит 150 миллионов долларов от Всемирного банка 8
14:14
МЧС сообщило о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири 1
14:02
Двухлетний мальчик утонул в выгребной яме в Омске 0
13:53
Где посмотреть салют в Барнауле в День Победы? 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.