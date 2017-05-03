Фото: altai-krai.sledcom.ru

Руководство управления Следственного комитета по Алтайскому краю отчиталось о доходах за 2016 год — глава регионального ведомства Евгений Долгалев задекларировал 3,1 миллиона рублей. Это немного меньше, чем годом ранее.

В его собственности значится квартира площадью 56,7 квадратных метра, автомобиль "Ниссан Мурано". Также он пользуется квартирой площадью 82,6 квадратных метра.

В собственности супруги главы управления значится полквартиры площадью 58,3 квадратных метра.

Заместитель Евгения Долгалева Алексей Александров в 2016 году заработал 2,444 миллиона рублей. Он владеет вместе с супругой квартирой площадью 114 квадратных метров. Кроме того, у него есть земельный участок и автомобиль Lexus. Жена следователя задекларировала доход в размере 1,99 миллиона рублей.

Еще один замруководителя краевого СУСКа Константин Мальцев указал в декларации доход в размере 2,295 миллиона рублей, а его супруга — 1,424 миллиона рублей.

В собственности Мальцева нет недвижимости, а его жена владеет земельным участком. Кроме того, семья следователя пользуется квартирой площадью 53,8 квадратных метра.

Что касается транспортных средств, то за представителем СКР значится автоприцеп МЗСА, а у его супруги есть автомобиль BMW-320.