Фото: Amic.ru

Более 90 компаний уже подали заявки на участие в агрофоруме "День сибирского поля" в Алтайском крае, сообщает Министерство сельского хозяйства региона.

География аккредитованных участников охватывает не только сибирские регионы, но и субъекты других федеральных округов страны. Регистрация продолжается и продлится до 20 мая.

Отметим, что это примерно в три раза меньше, чем в прошлом году. Тогда в Алтайский край приехали представители 60 регионов страны и 250 компаний. В этом году мероприятие состоится в конце июня. На этот раз общефедеральное мероприятие примет Татарстан.





