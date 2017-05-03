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Прокуратура в Барнауле пытается через суд добиться выплаты компенсации в пользу девочки, которая сломала позвоночник в летнем лагере.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, к правоохранителям обратился отец ребенка.

"В ходе проведенной проверки установлено, что в летний период 2016 года ребенок принимал участие в тренировочных сборах в одном из детских оздоровительных лагерей в составе спортивной группы. В свободное от тренировок время несовершеннолетняя перемещалась по спортивному снаряду без тренера и без страховки, в результате чего упала с перекладины и получила травму в виде перелома трех позвонков грудного отдела позвоночника", — уточняют в прокуратуре.

В настоящее время надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с детско-юношеской спортивной школы компенсацию в размере 300 тысяч рублей.