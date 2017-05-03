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Республика Алтай вошла в число десяти регионов страны с самым большим количеством штрафов ГИБДД. А вот Алтайский край, наоборот, занял одно из последних мест в стране, где есть высокая вероятность получить штраф.

Исследование опубликовал российский сервис "Штрафы-ГИБДД". Согласно его данным, в топ-10 самых "штрафоопасных" регионов, кроме Татарстана, вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Республика Кабардино-Балкария (1,17), Рязанская область (1,07), Республика Алтай (1,00), Нижегородская (0,97), Воронежская (0,95), Калужская (0,84) и Вологодская (0,82) области.

Реже всего наказывают автовладельцев на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и в Алтайском крае (по 0,24), на Ставрополье (0,25) и в Оренбургской области (0,26 штрафа на человека в год).

Аналитиков удивили серьезные различия в количестве штрафов, выписываемых в различных регионах страны. По мнению экспертов, причина в неравномерном применении автоматических средств фото-видеофиксации нарушений ПДД и различия в работе патрульных служб в разных регионах.



