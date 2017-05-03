Фото: borovichionline.ru

Суд приговорил к реальным срокам пятерых жителей Алтайского края, которые причастны к похищению людей, вымогательству и мошенничеству.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с ноября 2011 по сентябрь 2014 года злоумышленники подыскали четырех граждан, которые в силу состояния здоровья находились в сложной жизненной ситуации.

Потерпевших, либо обманывая, либо применяя в отношении них угрозы, убеждали в необходимости продать принадлежащие им квартиры и дома якобы с целью дальнейшего приобретения жилья меньшей площади.

"Однако после подписания договоров купли-продажи граждане не получали взамен новое жилье или денежные средства. Более того, после состоявшейся сделки один из потерпевших был похищен в Барнауле и перевезен в Солонешенский район Алтайского края, для того чтобы он не сообщил о совершенном преступлении", — добавляют в надзорном ведомстве.

Кроме того, еще один потерпевший отказался добровольно продавать свою квартиру. В итоге он был похищен и более недели удерживался злоумышленниками, а затем был вынужден продать свою квартиру, а полученные деньги отдал осужденным.

Кроме того, позже он под страхом физической расправы оформил на подставное лицо дом и земельный участок.

Суд приговорил злоумышленников к реальным срокам, самый "скромный" из которых составляет 6,5 лет, а самый существенный — 11,5 лет.